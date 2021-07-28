А нам все равно: презентационно-сервисный центр Вологодской области продолжает тратить деньги на мероприятия в пандемию

28.07.2021 [Общество]

Несмотря на третью волну коронавируса, презентационно-сервисный центр Вологодской области продолжает организовывать мероприятия за бюджетный счет. Так, в августе запланировано потратить 872 173 рубля 90 копеек на региональный форум строителей и областной педагогический совет. Место проведения мероприятий - "Русский дом". Количество участников - от 200.

На первое мероприятие, как всегда, будет заказно мультимедийное оборудование - радиосистема с ручным микрофоном в количестве 10 штук, стойки для микрофонов, два микшерных пульта, шесть акустических систем, два ноутбука, бесшовная видеостена, светодиоидный экран и т.д. Кроме того, ПСЦ запросил два кулера и блюда для небольшого банкета.

Так, на холодные закуски планируются овощные, мясные, рыбные ассорти и соленья, салаты и канапе, рулетики и мини-бутерброды. Горячие блюда должны быть из рыбы, мяса и птицы, на гарнир картофель или овощи на гриле. Выпечка, кофе, чай в ассортименте.

Кроме этого, заказано 300 приглашений в конверте, баннер, напольное покрытие и комплект флагов.

Областной педагогический совет пройдет более скромно, к мультимедийному оборудованию здесь добавилось два телевизора. Кормить педагогов будут только выпечкой выпечку из расчета не менее двух наименований продукции на человека, мини-пирожками в ассортименте с мясом, яйцом и рисом, повидлом и мини-круассанами с заварным кремом.

Планируется, что на совете будет 200 человек. Для них заказано 200 ручек, 200 блокнотов и 200 пакетов.

Аукцион по выбору подрядчика на организацию мероприятий выиграло ООО "РА "Апрель".

14 июля NewsVo направил запрос в пресс-службу правительства Вологодской области, в котором просил прокомментировать организацию данных мероприятий, уточнял, не отменили ли их из-за роста количества заболевших коронавирусом. На данный момент редакция нашего сетевого издания ответа от чиновников не получила. 

Тэги: коронавирус

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