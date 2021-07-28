Вологжанин перевёл мошенникам 123 тысячи рублей за несуществующую картофелечистку

28.07.2021 [Происшествия]

46-летний вологжанин стал жертвой мошенников.

Он рассказал, что заказал в интернет-магазине промышленную картофелечистку, необходимую для его бизнеса, но так и не получил товар. Сумма ущерба составила 123 тысячи рублей.

Ещё одной потерпевшей от мошеннических действий стала 71-летняя жительница Белозерского района.

«Под предлогом отмены несанкционированного кредита неизвестные уговорили женщину оформить реальный займ и перевести его на сторонние счета. Ущерб составил порядка 295 тысяч рублей. Как выяснили полицейские, неизвестные звонили потерпевшей с 10 по 24 июля», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Аналогичным способом мошенники выманили 287 тысяч рублей у 63-летней вологжанки.

По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.

Тэги: дистанционное мошенничество

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