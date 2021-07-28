Илья Анферьев: «Если бы мы сделали в России поворот на разумную аграрно-промышленную политику, то были бы обеспечены»

28.07.2021 [Общество]
Илья Анферьев: «Если бы мы сделали в России поворот на разумную аграрно-промышленную политику, то были бы обеспечены»

Россияне столкнулись с беспрецедентным за последние пять лет ростом цен на продукты питания.

Цены на продукты питания растут с ноября прошлого года. Вслед за ними увеличивается и стоимость услуг. Большинство россиян отмечают особенно стремительный рост цен на основные продукты питания за последний месяц.

Картофель, яйца, хлеб, крупа… Цены на эти товары растут почти каждый день, замечают жители Вологды. В поисках недорогих продуктов вологжанам приходится обходить несколько магазинов в округе.

«Все дороже. Хлеб если не дороже, то меньше по размеру делают», — переживает пенсионерка.

«Ну, куда это годится? Вообще за ценами не следят! Вот бегаем как собачки, шавки — чтоб где-то что-то по акции купить нам пенсионерам» — жалуется пожилой вологжанин.

Но это далеко не предел и граждан заранее готовят к худшему. По словам председателя Союза потребителей России Петра Шелища, после выборов в Госдуму в сентябре подорожать может абсолютно все и россиянам с этим придется смириться.

«Люди теряют уверенность в перспективе. Их тревожит подорожание продуктов из так называемого „борщевого набора“. И людей пугает понимание, что в перспективе им удастся больше зарабатывать или, что их доходы вырастут. Поэтому заметно сокращение потребления. Это связано со стремлением граждан хоть что-то сохранить, — считает общественник и член комитета „ТОС Тепличный“ Илья Анферьев. — Учитывая мировой опыт по обеспечению едой, мы видим, что в странах, где развито крестьянство, цены по 20-30 лет не растут. Как были овощи по той цене, так они и остались. Причина этого — в отличие от нас, у них два миллиона крестьянско-фермерских хозяйств. Они небольшие, они фамильные, но они несут моральную ответственность за качество своей продукции. Поэтому мы и видим в Европе высокое качество молока, сыров, мяса, овощей. Если бы мы сейчас сделали в России поворот на разумную аграрно-промышленную политику, то были бы обеспечены. Не росли бы цены на продовольствие, у работников агрария был бы высокий доход, а не зарплата по 12-17 тысяч рублей, за которую они не хотят даже на работу ходить. Только развитие крестьянства, вовлечение миллиона людей в экономический оборот России сделает ее великой. Локомотив роста всей экономики России — развитие сельских территорий, поэтому надо менять саму аграрно-промышленную политику».

 

 

 

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