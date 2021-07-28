Устюженский фестиваль «Русские щи» пройдёт в этом году онлайн

XIV межрегиональный фестиваль «Русские щи» пройдёт в Устюжне с 26 июля по 05 август в формате онлайн.

Как сообщают организаторы мероприятия, среди участников фестиваля они проведут конкурс видеороликов по сервировке стола.

Жюри оценит качество и эстетику оформления блюд, а также творческое представление сервировки стола и приготовленных щей.

Заявки на участие в фестивале и видеоролики принимаются до 5 августа группе Культурного центра Устюжны в социальной сети. Здесь же зрители смогут увидеть ролики, присланные на конкурс.

