Мошенник пообещал вологжанке вернуть потерянные вещи за вознаграждение

28.07.2021 [Происшествия]

Вологодские полицейские раскрыли мошенничество в отношении 63-летней местной жительницы.

Женщина рассказала, что её племянник потерял кошелёк, телефон и документы. Она разместила в сети объявление с просьбой вернуть потерянное за вознаграждение. На следующий день ей позвонил мужчина, который сказал, что нашёл вещи и готов отдать их ей за 4000 рублей. Потерпевшая перевела деньги, но собеседник перестал выходить на связь.

Подозреваемым оказался 41-летний ранее судимый за мошенничество житель Никольского района.

«Полицейские выяснили, что на просторах Интернета злоумышленник искал объявления о вознаграждении за найденные вещи. Затем он созванивался с потерпевшими и сообщал о своей находке, обозначив сумму, за которую готов вернуть пропажу. При этом никаких вещей он не находил и на встречу приходить не собирался», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Задержанного проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

Тэги: мошенничество

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