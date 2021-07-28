Вход на территорию Кирилло-Белозерского монастыря станет платным с 1 августа

Вход на территорию ансамбля Кирилло-Белозерского монастыря станет платным с 1 августа. Ранее в музее-заповеднике плата взималась только за экскурсии и за осмотр экспозиций.

Теперь для того, чтобы попасть на территорию крупнейшего в Европе монастыря, нужно будет заплатить 100 рублей. Вход для пенсионеров – 80 рублей.

– Вырученные средства пойдут на содержание комплекса, – сообщается на странице Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Право бесплатного посещения музея остаётся за жителями города Кириллова и Кирилловского района. На входе им нужно будет предъявить документ, подтверждающий прописку.

Также право на бесплатное посещение имеют лица, не достигшие 16-летнего возраста, лица от 16 до 18 лет (в последнюю субботу месяца), Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, многодетные семьи (в последнюю субботу месяца), лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам (в последнюю субботу месяца), сотрудники государственных музеев России, члены ICOM, ICOMOS, инвалиды первой и второй группы, дети-инвалиды.

Помимо этого, в музее действуют Дни открытых дверей: