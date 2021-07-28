Череповчанин сдал в металлолом «ВАЗ», который обещал купить

28.07.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли мошенничество в отношении 25-летнего местного жителя.

Потерпевший рассказал, что разместил в сети объявление о продаже автомобиля «ВАЗ», которому требовался ремонт. Ему написал мужчина, который предложил купить машину в рассрочку, но продавец не согласился на такие условия.

«Позже покупатель сообщил, что через несколько дней соберет всю сумму и попросил дать возможность заранее отремонтировать авто. Череповчанин согласился и отдал ключи зажигания. На следующий день покупатель пропал вместе с транспортом», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Подозреваемого — 46-летнего местного жителя — задержали. Он пояснил, что действительно хотел купить машину, но, получив ключи, сдал её в металлолом.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: мошенничество, автомобиль

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