В Череповецком районе выпал град

В населенных пунктах Ботово и Борисово 27 июля выпал град. Об этом местные жители сообщили в группе газеты "Сельская новь".
От града пострадали высаженные на грядках растения, кроме того, есть пробоины в сайдинге на некоторых домах.
В населенных пунктах Ботово и Борисово 27 июля выпал град. Об этом местные жители сообщили в группе газеты "Сельская новь".
От града пострадали высаженные на грядках растения, кроме того, есть пробоины в сайдинге на некоторых домах.
В соцсетях жители делятся фотографиями
В Никольске жители выкладывают фото: размер града близок к размерам спичечного коробка