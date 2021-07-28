В Череповецком районе выпал град

28.07.2021 [Общество]

В населенных пунктах Ботово и Борисово 27 июля выпал град. Об этом местные жители сообщили в группе газеты "Сельская новь".

 

От града пострадали высаженные на грядках растения, кроме того, есть пробоины в сайдинге на некоторых домах.

 

Тэги: град

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