Гашиш, амфетамин и мефедрон изъяли у трех жителей Вологды

В Вологде по подозрению в торговле наркотиками задержаны трое мужчин в возрасте от 25 до 34 лет. В ходе осмотра места жительства задержанных изъяты гашиш, амфетамин и мефедрон общей массой 726,87 грамма.

— По информации оперативников, один из мужчин может являться организатором крупного интернет-магазина по продаже запрещенных веществ на территории региона методом тайников-закладок. Двое других могли заниматься сбытом наркотиков с помощью этого магазина, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 и ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов организованной группой в крупном размере).

Ведется следствие, устанавливается круг причастных к работе интернет-магазина по продаже наркотиков лиц.