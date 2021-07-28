Гашиш, амфетамин и мефедрон изъяли у трех жителей Вологды

28.07.2021 [Общество]

В Вологде по подозрению в торговле наркотиками задержаны трое мужчин в возрасте от 25 до 34 лет. В ходе осмотра места жительства задержанных изъяты гашиш, амфетамин и мефедрон общей массой 726,87 грамма.

— По информации оперативников, один из мужчин может являться организатором крупного интернет-магазина по продаже запрещенных веществ на территории региона методом тайников-закладок. Двое других могли заниматься сбытом наркотиков с помощью этого магазина, — сообщает пресс-служба областного УМВД. 

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 и ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов организованной группой в крупном размере). 

Ведется следствие, устанавливается круг причастных к работе интернет-магазина по продаже наркотиков лиц. 

Тэги: наркотики
Фото областного УМВД

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