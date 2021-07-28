Ураган повредил экспонат музея «Семёнково» под Вологдой – мельницу-толчею

28.07.2021 [Культура]

Реставраторам пришлось восстанавливать один из экспонатов архитектурно-этнографического музея «Семёнково» – старинную мельницу-толчею. В июне этого года ураган серьёзно повредил деревянный механизм.

– Мы занимаемся подгонкой новых спиц лопастей к старому внутреннему замку, – говорит реставратор Дмитрий Кильдюшов. – Каждый раз приходится сталкиваться с неудобствами, а именно разбирать верхний настил строительных лесов. Это необходимо для того, чтобы сделать очередной поворот механизма, необходимый для работы со следующей лопастью. Конечно, проще сделать всё заново, чем приспособить новое к старому. Но наша задача - отреставрировать или восстановить утраченное.

Восстановить мельницу музею помог лесопромышленный холдинг Segezha Group, который своевременно предоставил необходимые строительные материалы.

Повреждённый ураганом экспонат – это ветряная мельница Ф. И. Талашова из деревни Семеновская Тотемского района Вологодской области.

Изначально эксплуатировалась в 1910 – 1915 годах. Архитекторы-реставраторы обратили на неё внимание в 1979 году в ходе экспедиции по Тотемскому району. Реставрационные работы были начаты в августе 2015 года при финансовой поддержке компании «Северсталь».

Мельница-толчея – это особый тип мельничного механизма. Кроме традиционных жерновов для помола муки здесь устроен дополнительный механизм, который работает по принципу обычной ручной ступы. Общая высота мельницы 8 м.

– Раньше к мельнику крестьяне относились своеобразно, с настороженностью. Не находя объяснений, как ему удаётся подчинить силу ветров, построить и отремонтировать сложный механизм, народ верил в тайную связь мельника с нечистой силой, считая его отчасти колдуном. Мы же склонны верить, что наши реставраторы, возвращающие к жизни сложные механизмы, настоящие волшебники, профессионально делающие своё дело, – рассказала заведующий музеем Наталья Киршина.

В ближайшие дни посетители музея смогут вновь увидеть восстановленную мельницу и даже посетить её с экскурсией.
 

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Тэги: Семенково, реставрация

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