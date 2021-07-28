Трое детей получили травмы в ДТП под Вологдой из-за пьяного водителя

ДТП с пострадавшими произошло вечером 27 июля на 1 километре автодороги Михалево — Надеево в Вологодском районе.

По данным пресс-службы областного УМВД, 45-летний мужчина за рулем ВАЗ не справился с управлением и съехал в кювет. В результате водитель получил ушибы грудной клетки и головы. Кроме того, ушибы в результате происшествия получили 10-летний и 14-летний мальчики, а также 11-летняя девочка, ехавшие в машине. Все пострадавшие лечатся амбулаторно.

— В ходе проверки сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель находился в состоянии опьянения. В отношении правонарушителя составлен материал об административной ответственности по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения», — сообщает пресс-служба.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.