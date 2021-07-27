С «Вологодского мясокомбината» пытались взыскать 850 тысяч рублей за "Деревенскую" колбасу

27.07.2021 [Общество]

Суд рассмотрел иск ООО ХК «Бизнесинвестгрупп» из Уфы к АО «Вологодский мясокомбинат» о взыскании 850 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака «Деревенский/Деревенская» в названии колбасы.

В обосновании иска истец указал, что является правообладателем соответствующих товарных знаков, а комбинат незаконно использует их для названия продукта «Колбаса Деревенская», чем нарушает права компании.

«Суд установил, что значение слов „деревенский/деревенская“ предполагает различные варианты толкования. Товарные знаки „Деревенский/Деревенская“ имеют слабую различительную способность и низкую степень индивидуализации. Основным видом деятельности истца согласно ЕГРЮЛ является производство молочной продукции, изготовлением мясной продукции он не занимается, доказательств использования при осуществлении предпринимательской деятельности спорного товарного знака им не представлено», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

При таких обстоятельствах истцу было отказано в иске. Компания пыталась оспорить решение, но его оставили без изменений.

Тэги: суд, иск

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