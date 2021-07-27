Мошенница обманула коллекционера часов из Череповца

27.07.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли мошенничество в отношении 51-летнего местного жителя.

Потерпевший рассказал, что коллекционирует советские наручные часы. Он нашёл в интернете объявление о продаже понравившихся ему часов, связался с автором, перевёл ему 4200 рублей стоимости покупки и оплатил пересылку. Не получив товар, мужчина обратился в полицию.

Подозреваемой оказалась 32-летняя жительница Липецка.

«В ходе допроса было установлено, что липчанка выводила денежные средства, полученные незаконным путем через банковскую карту мужа, который ни о чем не подозревал. Также полицейские установили причастность задержанной к совершению ещё 17 аналогичных фактов на территории Российской Федерации», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Его материалы переданы в Липецк для приобщения к другим делам в отношении подозреваемой.

Тэги: дистанционное мошенничество, часы

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