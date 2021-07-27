В Череповце задержали 13 незаконно работавших мигрантов

27.07.2021 [Общество]

В Череповце полицейские выявили 15 фактов нарушения миграционного законодательства. Рейд по строительным объектам прошёл при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

Пятерых иностранцев, работавших без разрешительных документов, задержали на городском рынке, одного на стройке в районе улицы Ухтомского и ещё семерых на строящемся объекте на улице Сталеваров. На всех задержанных и их работодателей составили административные протоколы. Мигрантам грозят штрафы и возможное выдворение за пределы РФ, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Тэги: мигранты, нарушения
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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