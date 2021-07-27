Вологжанка через суд взыскала больше 150 тысяч рублей с директора фирмы, не построившей ей печь

27.07.2021 [Общество]

В Вологде суд рассмотрел иск местной жительницы к директору ООО «Смирнов и партнёры» о привлечении его к ответственности за неисполненные обязательства.

«В 2017 году между заказчицей и исполнителем был заключен договор бытового подряда, в соответствии с которым ООО „Смирнов и партнеры“ обязалось выполнить работы по строительству фундамента печи и кладке новой печи „шведка“ с лежанкой в срок с 18 июля по 18 августа 2017 года», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Истец передал фирме 25 тысяч рублей предоплаты и 37,5 тысяч рублей на покупку материалов, но фирма не приступила к работам. Организацию обязали выплатить женщине 155 250 рублей, но ООО «Смирнов и партнёры» закрылось.

Суд счёл действия ответчика недобросовестными и взыскал с директора фирмы 155 250 рублей возмещения ущерба, а также 5658 рублей компенсации судебных расходов в пользу истца.

Тэги: строители, иск, взыскание

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