Наконечники стрел, изготовленные 9 000 лет назад, нашли археологи в Вологодской области

Наконечники стрел, изготовленные 9 000 лет назад, нашли археологи на раскопках памятника «Погостище» в Кирилловском районе Вологодской области. Здесь уже несколько лет проводят раскопки представители Череповецкого государственного университета и Череповецкого музея археологии. Они исследуют стоянку каменного века, сообщает cherinfo.ru.

– Впервые встретили наконечники из дерева. Есть наконечник копья, он массивный, с пазами для закрепления кремниевых пластин. Также есть инструменты для плетения сетей, обломки ножей из кости. Есть интересное изделие, которое сначала мы приняли за обычную трубчатую кость. Когда помыли, обнаружили на ней орнамент. Вероятно, это изделие использовалось для хранения игл и других мелких инструментов древнего человека. Подобные находки встречаются, но в наших краях мы нашли такое впервые, — говорит руководитель экспедиции Наталья Косорукова.

Раскопки проходят в сложных условиях. Несмотря на сухую погоду археологам приходится помпами откачивать воду из раскопа, так как он находится ниже уровня воды.

Для работ на раскопе требуются волонтеры. Желающие могут обратиться к Наталье Косоруковой по телефонам +7 921 131−83−76 или +7 921 232−48−21.

Экспедиция в Погостище продлится до 30 августа.