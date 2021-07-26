Полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с собакой в Великоустюгском районе

Полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с собакой в деревне Меденицыно Великоустюгского района. Сообщение об инциденте появилось в группе центра помощи животным «Доброе сердце» в социальной сети 24 июля.

«К нашим волонтерам обратилась неравнодушная женщина, которая стала свидетелем этой жестокости! Пес висел на заборе, когда она проходила мимо. Она обратилась к „хозяевам“ с просьбой снять животное с забора, на что ей ответили: „Не вмешивайся“. Женщине пришлось снимать собаку с забора самой», — говорится в сообщении

В пресс-службе областного УМВД корреспонденту newsVO рассказали, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.