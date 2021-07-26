Череповчанин нашёл на улице ключи и угнал чужой «Мерседес»

26.07.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли угон «Мерседес Бенц», принадлежащего 34-летней местной жительнице.

Женщина рассказала, что накануне оставила машину у дома, а утром она пропала. Сумма ущерба составила больше 1,7 млн. рублей. Автомобиль с сильными повреждениями кузова нашли в Череповецком районе.

«По всей видимости, водитель, не справившись с управлением, на большой скорости совершил наезд на припаркованный на обочине автомобиль ВАЗ. Водитель отечественного автомобиля не пострадал, т. к. на момент происшествия в салоне его не было, а злоумышленник сбежал с места ДТП», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Подозреваемым в угоне оказался 26-летний череповчанин. Его задержали, он сознался в содеянном и пояснил, что нашёл ключи от автомобиля во дворе. Проверив от какой они машины, он вернулся домой, чтобы написать в соцсети о находке и найти владельца.

«На преступление его подтолкнула ссора со своей девушкой, которая проживает в одной из деревень Череповецкого района. Мужчина решил навестить подругу и помириться, а для этого воспользовался чужим автомобилем», — также говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: угон, ДТП
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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