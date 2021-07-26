Школьникам 2-6 классов в Вологде выдадут светоотражатели

23 208 школьников Вологда получат в новом учебном году светоотражатели.

– Департамент образования Вологодской области и Управление образования Администрации города заключили соглашение о закупке светоотражателей для школьников областной столицы. На эти цели выделено почти 2 млн рублей, – сообщает Вологда.рф.

На эту закупку 1,6 миллиона рублей будут выделены из бюджета области и 400 тысяч рублей – из городского бюджета.

– Светоотражатели получат школьники со 2 по 6 классы во всех образовательных учреждениях нашего города. Такие классы были предложены Департаментом образования Вологодской области. Исходя из опыта, чаще всего учащиеся 1 классов приходят и уходят из школы вместе с родителями, – сообщает руководитель отдела общего и дополнительного образования города Вологды Управления образования Ольга Бандяк.

Эти светоотражатели выдадут детям в октябре.

Сообщается также, что в прошлом году почти 6 тысячам школьников Вологды выдали светоотражатели в рамках городской акции «Будь в тренде».

