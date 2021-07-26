Школьникам 2-6 классов в Вологде выдадут светоотражатели

26.07.2021 [Общество]

23 208 школьников Вологда получат в новом учебном году светоотражатели. 

– Департамент образования Вологодской области и Управление образования Администрации города заключили соглашение о закупке светоотражателей для школьников областной столицы. На эти цели выделено почти 2 млн рублей, – сообщает Вологда.рф.

На эту закупку 1,6 миллиона рублей будут выделены из бюджета области и 400 тысяч рублей – из городского бюджета.

– Светоотражатели получат школьники со 2 по 6 классы во всех образовательных учреждениях нашего города. Такие классы были предложены Департаментом образования Вологодской области. Исходя из опыта, чаще всего учащиеся 1 классов приходят и уходят из школы вместе с родителями, – сообщает руководитель отдела общего и дополнительного образования города Вологды Управления образования Ольга Бандяк.

Эти светоотражатели выдадут детям в октябре. 

Сообщается также, что в прошлом году почти 6 тысячам школьников Вологды выдали светоотражатели в рамках городской акции «Будь в тренде».
 

Тэги: светоотражатели, дети

ТОП НЕДЕЛИ

На Козицинском кладбище в Вологде не хватает стандартных мест
В Вологодской области коронавирус подтвердился у 0,5% вакцинированных
В Вологде с 21 июля закроют парковку у стадиона «Динамо»
Полуразрушенный храм на территории Введенского кладбища в Вологде официально передали РПЦ
Водитель «Митсубиси» погиб в ДТП в Вологодском районе
На Череповецком металлургическом комбинате вагоны сошли с рельсов и вылетели на парковку
Вологжанин воровал из супермаркета сливочное масло для перепродажи
Мошенники украли полмиллиона рублей со счёта 65-летней вологжанки
Череповецкого предпринимателя будут судить за гибель прохожего на стройке
Вологодский губернатор попросил противников вакцинации от коронавируса не отговаривать от прививки своих близких

Похожие новости

Мэрия Череповца закупит световозвращатели для учеников школ

Сегодня в качестве эксперимента ученикам из нескольких классов школ № 10, 20 и 41 выдали разные типы значков, брелоков, браслетов и сумок для обуви. Ребята протестируют все виды катафотов, выскажут свое мнение о внешнем виде, функциональности и удобстве.

775
0

Вологодским первоклассникам подарят светоотражатели

Эти знаки помогут сделать детей заметнее на дороге в темное время суток

2194
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с собакой в Великоустюгском районе
В Череповецком районе похоронили двух мальчиков, погибших в ДТП в Москве
Череповчанин нашёл на улице ключи и угнал чужой «Мерседес»
Школьникам 2-6 классов в Вологде выдадут светоотражатели
Череповчанин завоевал золото Первенства России по легкой атлетике
Череповчанку оштрафовали на тысячу рублей за оставленный на кладбище мусор
227 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
 
26.07.2021 [Общество]

Необычная экскурсия «В темноте» пройдёт в Вологде 28 июля

313
0
26.07.2021 [БлогоVO]

С отключением горячей воды в Вологде каждый год одно и то же. Сроки отключения меньше не становятся, зато не дать горячую воду вовремя, по графику — в порядке вещей

172
0
26.07.2021 [Обзор Прессы]

Что для москвича – чудо, для устюжан – необходимость

227
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика