Передвижной диагностический комплекс за 40 млн рублей купят для поликлиники №1 в Вологде

26.07.2021 [Общество]

Медицинский диагностический комплекс на базе КамАЗа купят для поликлиники № 1 в Вологде. Областному бюджету оборудование обойдется в 40 млн рублей. Передвижной диагностический кабинет врачи будут использовать для выездов в районы. 

— Комплекс можно эксплуатировать на всех видах дорожных покрытий и по бездорожью, поэтому его будут использовать для проведения медицинских обследований в нестационарных условиях. Работа комплекса не зависит от внешних факторов и окружающей среды благодаря системам автономного обогрева, кондиционирования, водоснабжения и электропитания, — сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. 

Аукцион по поиску подрядчика на поставку оборудования планируют провести в августе. 

Тэги: здравоохранение

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