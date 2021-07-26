Три спортсмена из Вологодской области отправятся на Паралимпийские игры в Токио

Три вологодских спортсмена отправятся на Паралимпийские игры, которые пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября.

Так, многократный чемпион и призер российских и международный соревнований череповчан Александр Курзин получил именную лицензию в фехтовании на колясках. Чемпион России 2021 года Александр Беляев в составе Сборной Паралимпийского комитета России поборется за медали игр в плавательном бассейне. А Арина Герасимова вошла в состав российской сборной по голболу.

Всего в составе сборной 385 спортсменов.