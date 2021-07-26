Мэр Вологды пообещал, что на месте снесенного спорткомплекса «Труд» не будет торгового центра

26.07.2021 [Общество]

Сергей Воропанов, отвечая на вопрос горожанина, в ходе своего прямого эфира 26 июля рассказал, что на месте незаконно снесенного спорткомплекса «Труд» в Вологде не будут строить торговый центр. 

— Никакого торгового центра там не будет. Мы, когда принимали генплан, обозначили там зону «парки». Ничего серьезного там построить нельзя. Единственное, что там могут построить — это восстановить рыбные ряды, которые там были исторически. Но и то это большой вопрос. Хотелось бы, конечно, побыстрее это пространство привести в порядок, потому что этот забор уже надоел. К сожалению, это частная собственность, мы не можем распоряжаться ей. Надеемся, что в ближайшее время там все судебные процедуры закончатся, окончательно собственник этого земельного участка определится, и можно будет разговаривать, — сказал Воропанов в ходе своего прямого эфира.

Как ранее сообщал NewsVo, здание «Труда» на Орлова, 2 было незаконно снесено в конце сентября 2018 года. С 28 октября 2014 года оно принадлежит ООО «Аудит», директор и учредитель которого — Василий Анчуков. 27 сентября 2018 года был заключен договор на снос здания с ООО «Аргос Трейд».

Работы по сносу проводились с использованием экскаваторов и были продолжены даже после того, как Комитет по охране памятников уведомил подрядчика о том, что снос запрещен. 

Уже 3 октября того же года появилось сообщение о намерении объявить ООО «Аудит» банкротом. Заявление об этом подала связанная с Анчуковым фирма ООО «Миракс групп».

Тэги: спорткомплекс Труд
Сюжет: незаконный снос «Труда»

ТОП НЕДЕЛИ

На Козицинском кладбище в Вологде не хватает стандартных мест
В Вологодской области коронавирус подтвердился у 0,5% вакцинированных
В Вологде с 21 июля закроют парковку у стадиона «Динамо»
Полуразрушенный храм на территории Введенского кладбища в Вологде официально передали РПЦ
Пятилетний мальчик, погибший в ДТП в Москве, приехал с родителями из Череповца
Водитель «Митсубиси» погиб в ДТП в Вологодском районе
На Череповецком металлургическом комбинате вагоны сошли с рельсов и вылетели на парковку
Блогер Илья Варламов назвал «позором российской полиции» вагончик МВД в поселке под Вологдой
Вологжанин воровал из супермаркета сливочное масло для перепродажи
Мошенники украли полмиллиона рублей со счёта 65-летней вологжанки

Похожие новости

Градозащитники приглашают вологжан защитить бывший спорткомплекс "Труд" от уничтожения

Участники «Настоящей Вологды» проведут для вологжан экскурсию, посвященную истории  здания бывшего спорткомплекса «Труд». Всех желающих ждут 21 октября в 14:00 на Орлова, 2

3065
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Необычная экскурсия «В темноте» пройдёт в Вологде 28 июля
Передвижной диагностический комплекс за 40 млн рублей купят для поликлиники №1 в Вологде
Три спортсмена из Вологодской области отправятся на Паралимпийские игры в Токио
Мэр Вологды пообещал, что на месте снесенного спорткомплекса «Труд» не будет торгового центра
Партия «Новые люди» собрала 5096 подписей для выдвижения в Заксобрание Вологодской области
Скончался первый диктор вологодского телевидения Юрий Иванов
Мошенники похитили 48 тысяч рублей с карты череповчанки, которая искала работу на «удалёнке»
 
26.07.2021 [Общество]

Необычная экскурсия «В темноте» пройдёт в Вологде 28 июля

39
0
25.07.2021 [БлогоVO]

Очередная архитектурно-реставрационная премьера готовится в Вологде

688
0
21.07.2021 [Обзор Прессы]

Архитектор Иван Магарёв: «Памятник архитектуры важно приспособить под современное использование, сохранив его историю»

757
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика