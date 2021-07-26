Мэр Вологды пообещал, что на месте снесенного спорткомплекса «Труд» не будет торгового центра

Сергей Воропанов, отвечая на вопрос горожанина, в ходе своего прямого эфира 26 июля рассказал, что на месте незаконно снесенного спорткомплекса «Труд» в Вологде не будут строить торговый центр.

— Никакого торгового центра там не будет. Мы, когда принимали генплан, обозначили там зону «парки». Ничего серьезного там построить нельзя. Единственное, что там могут построить — это восстановить рыбные ряды, которые там были исторически. Но и то это большой вопрос. Хотелось бы, конечно, побыстрее это пространство привести в порядок, потому что этот забор уже надоел. К сожалению, это частная собственность, мы не можем распоряжаться ей. Надеемся, что в ближайшее время там все судебные процедуры закончатся, окончательно собственник этого земельного участка определится, и можно будет разговаривать, — сказал Воропанов в ходе своего прямого эфира.

Как ранее сообщал NewsVo, здание «Труда» на Орлова, 2 было незаконно снесено в конце сентября 2018 года. С 28 октября 2014 года оно принадлежит ООО «Аудит», директор и учредитель которого — Василий Анчуков. 27 сентября 2018 года был заключен договор на снос здания с ООО «Аргос Трейд».

Работы по сносу проводились с использованием экскаваторов и были продолжены даже после того, как Комитет по охране памятников уведомил подрядчика о том, что снос запрещен.

Уже 3 октября того же года появилось сообщение о намерении объявить ООО «Аудит» банкротом. Заявление об этом подала связанная с Анчуковым фирма ООО «Миракс групп».