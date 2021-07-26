Партия «Новые люди» собрала 5096 подписей для выдвижения в Заксобрание Вологодской области

26.07.2021 [Политика]
Партия «Новые люди» собрала 5096 подписей для выдвижения в Заксобрание Вологодской области

Новые люди отправили в избирательную комиссию подписи избирателей, необходимые для участия кандидатов партии в выборах.

С 12 по 19 июля проходил важный этап предвыборной кампании – сбор подписей. За это время Новым людям предстояло собрать не менее 4633 подписей. Сбор подписей для выдвижения кандидатов Новых людей в Заксобрание был необходим, так как партия не является парламентской. Нужно было подтвердить подписями избирателей, что люди поддерживают новых кандидатов.

В работе участвовали 203 сборщика. Они собирали подписи в населённых пунктах от Вытегорского до Великоустюгского района. В работе участвовали как рядовые члены партии, так и сами кандидаты. Михаилу Шутову, кандидату от Новых людей по Череповецкому одномандатному избирательному округу №86, удалось лично собрать 150 подписей. Он отметил, что многие горожане уже видели результаты работы партии «Новые люди».

Уже полгода в Вологодской области Новые люди реализуют инициативы, нужные жителям. Активисты привлекают внимание властей и общественности к социальным проблемам, поддерживают приюты для животных и борются за экологию.

У общества есть большой запрос на перемены и новые лица в политике:

«Нам удалось собрать необходимое количество подписей, даже с запасом, и сдать их заранее. Люди были рады ставить подписи за новые лица в политике», - отметил руководитель регионального штаба партии «Новые люди» Роберт Погосов.

5096 подписей за выдвижение кандидатов от Новых людей были направлены в избирательную комиссию. С этой предвыборной задачей партия справилась успешно. Впереди выборы в Законодательное Собрание Вологодской области и Государственную Думу. Голосование будет проходить в один день - 19 сентября 2021 года.

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