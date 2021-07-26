Скончался первый диктор вологодского телевидения Юрий Иванов

В Череповце скончался 80-летний Юрий Иванов, диктор первого телевидения в Вологодской области.

18 июня 1959 года на основании решения Вологодского облисполкома в Череповце была создана областная студия телевидения. В телевизионном кадре Юрий Вениаминович впервые появился в 1960 году. Профессию ему пришлось постигать в процессе работы. Высшее образование получил позже, когда поступил в педагогический институт. Диктором работал в тандеме с Ольгой Ушановой - им вдвоём приходилось вести все программы череповецкой студии, сообщает вести35.рф.

Прощание с Юрием Ивановым, как сообщает официальный сайт Череповца, состоится 28 июля в 9.00 в зале на Боршодской, 38 Б.