Житель Кадуя на улице вырвал сумку с продуктами из рук пенсионерки

26.07.2021 [Происшествия]

В Кадуе полицейские задержали подозреваемого в грабеже в отношении 72-летней пенсионерки.

Потерпевшая обратилась в больницу с ушибами и рваной раной руки. Она пояснила, что неизвестный мужчина подбежал к ней на улице, ударил и вырвал сумку с продуктами. Сумма ущерба составила около 220 рублей.

На злоумышленника, которым оказался 38-летний местный житель, составили ориентировку и через некоторое время его задержали. Он сознался в содеянном и сказал, что пошёл на преступление из-за того, что был пьян.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы и до десяти тысяч рублей штрафа, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Тэги: грабеж, пенсионерка

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