160 тысяч рублей украли мошенники с банковской карты кондитера из Вологды

33-летняя вологжанка стала жертвой мошенников.

Она рассказала, что работает кондитером и разместила в соцсети объявление о продаже своей продукции. Через некоторое время ей позвонил неизвестный мужчина, который сказал, что хочет купить её товары. Он также сказал, что оплатит покупку переводом и для этого ему необходимы данные банковской карты потерпевшей. Доверившись, женщина передала ему информацию и спустя время с её счёта списали около 160 тысяч рублей.

Ещё одной пострадавшей от действий мошенников стала 67-летняя жительница Великого Устюга.

«Пенсионерка рассказала, что в сети Интернет увидела рекламу пассивного дохода. Заинтересовавшись, подала заявку, указав свое имя и номер телефона. Позже ей позвонила неизвестная женщина и, представившись финансовым аналитиком, предложила заработать на криптовалюте», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Женщина согласилась, оформила два кредита и вложила собственные сбережения. Сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. Осознав, что она не получает прибыли, пенсионерка написала заявление в полицию.