Мошенники украли полмиллиона рублей со счёта 65-летней вологжанки

24.07.2021 [Происшествия]

65-летняя вологжанка стала жертвой мошенников.

Она рассказала, что неизвестный, который представился работника банка, позвонил ей и сообщил о подозрительных операциях с её счётом. Для отмены операций женщина сообщила злоумышленнику данные своей карты и спустя время с её счёта списали больше полумиллиона рублей.

Аналогичным способом мошенники похитили 240 тысяч рублей у 43-летней жительницы Вологодского района и 250 тысяч рублей у жителя Вологды. Мужчина взял эти деньги в кредит.

Всего за сутки полицейские региона зарегистрировали пять заявлений о дистанционных мошенничествах. Общая сумма ущерба составила больше миллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Тэги: дистанционное мошенничество, обман пенсионеров

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