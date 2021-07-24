Мошенники украли полмиллиона рублей со счёта 65-летней вологжанки

65-летняя вологжанка стала жертвой мошенников.

Она рассказала, что неизвестный, который представился работника банка, позвонил ей и сообщил о подозрительных операциях с её счётом. Для отмены операций женщина сообщила злоумышленнику данные своей карты и спустя время с её счёта списали больше полумиллиона рублей.

Аналогичным способом мошенники похитили 240 тысяч рублей у 43-летней жительницы Вологодского района и 250 тысяч рублей у жителя Вологды. Мужчина взял эти деньги в кредит.

Всего за сутки полицейские региона зарегистрировали пять заявлений о дистанционных мошенничествах. Общая сумма ущерба составила больше миллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.