Водитель «Митсубиси» погиб в ДТП в Вологодском районе

34-летний мужчина погиб в ДТП в Вологодском районе. Авария произошла на 14 километре автодороги Кузнецовка — Большое село — Антоново 24 июля около 4:50 утра.

По предварительным данным, погибший, управляя автомобилем «Митсубиси», не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате машина опрокинулась и позже загорелась. 26-летний пассажир «Митсубиси» госпитализирован с различными травмами.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.