Два автомобиля сгорели в Вологде на улице Северной

24.07.2021 [Происшествия]

«Форд Фьюжн» и «Форд Транзит» сгорели в Вологде на Северной, 22. Сообщение о возгорании поступило 23 июля в 13:02.

«Площадь пожара 10 квадратных метров. Огнем уничтожены салоны автомобилей. Повреждены моторный отсек, лакокрасочное покрытие, колеса автомобилей», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области

Владелец «Форд Транзит» — 36-летний мужчина — получил небольшой ожог кисти при попытке тушения. От госпитализации отказался. Обе машины не были застрахованы.

Причина пожара — неисправность электрооборудования «Форд Транзит».

фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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