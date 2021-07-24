Два автомобиля сгорели в Вологде на улице Северной

«Форд Фьюжн» и «Форд Транзит» сгорели в Вологде на Северной, 22. Сообщение о возгорании поступило 23 июля в 13:02.

«Площадь пожара 10 квадратных метров. Огнем уничтожены салоны автомобилей. Повреждены моторный отсек, лакокрасочное покрытие, колеса автомобилей», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области

Владелец «Форд Транзит» — 36-летний мужчина — получил небольшой ожог кисти при попытке тушения. От госпитализации отказался. Обе машины не были застрахованы.

Причина пожара — неисправность электрооборудования «Форд Транзит».