Миллион бюджетных денег на сомнительный «шаг к здоровью» в Вологодской области

Миллион рублей выделили медучреждениям Вологодской области из бюджета на приобретение и оборудование палаток для проекта «Шаг к здоровью».

Изначально в бюджете региона не были заложены эти расходы, но областным парламентом были внесены изменения в бюджет области на 2021 год. В пояснительной записке к документу говорится, что в палатках будут проводить «медицинское обследование населения во дворах и общественных пространствах городов с пропагандой здорового образа жизни».

В июле проект «Шаг к здоровью» стартовал, и на улицах города установили медицинские палатки, в которых можно измерить рост, вес, давление, узнать индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина. Делать это должны врачи и средний медперсонал из поликлиник.

Но, судя по тому, что большую часть времени палатки пустуют, данная акция не вызвала интереса у граждан. Зато вызвала негодование.

«Сегодня днём я зашел в «мобильный медицинский пункт» возле дома по Наседкина, 26. Видно его издалека, но народу не было совсем. В качестве зазывал выступают две женщины в возрасте в футболках с названием всем известной политической партии. В палатке две девушки-медсестры, предложили померить рост, вес, давление и взять кровь на сахар в антисанитарных условиях», – рассказал житель Вологды.

«Ничего себе! В аптеках нет бесплатных лекарств! А тут миллион рублей из бюджета! Если это не коррупция, то, что это? Популизм и глупость?» – возмущаются вологжане.

Как выяснилось, действительно большую часть времени палатки пустуют, но медики не жалуются, их устраивает такой спокойный график работы. Бытует мнение, что это скрытая агитация, и продлится она ровно до выборов в сентябре.

«Какой смысл в этом проекте? В некоторых поликлиниках сейчас попасть к участковому терапевту можно только после недельного ожидания, не хватает медсестер, в том числе процедурных. А здесь заняты десятки медиков, причем, просто в режиме ожидания, – комментирует ситуацию общественник и член комитета «ТОС Тепличный» Илья Анферьев. – Также не совсем понятен тот факт, что этот проект инициирован конкретной политической партией, а финансирование его идет из бюджета области. Средства выделили медучреждениям Вологодской области, а на сотрудниках красуется логотип и название всем известной партии. Как это понимать? Да и вообще в условиях пандемии так ли важно людям узнать индекс массы тела, рост, вес? Сомневаюсь, что это реально может приблизить людей к здоровью. Лучше бы организовали дополнительные пункты вакцинации. По-моему, сейчас это намного актуальнее».