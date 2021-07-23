Череповецкого предпринимателя будут судить за гибель прохожего на стройке

В Череповце индивидуального предпринимателя будут судить за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее смерть человека.

По версии следствия, обвиняемый, являясь ответственным за обеспечение безопасности на объекте строительства, нарушил свои обязанности, а именно: не обеспечил установку защитных ограждений и не обозначил зоны опасности специальными знаками.

«В результате действий злоумышленника в августе 2020 года на гражданина, находившегося вблизи строящегося жилого дома, упали газосиликатные блоки, причинив последнему телесные повреждения, повлекшие смерть на месте происшествия», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.