Вологжанин украл холодильник из незакрытого гаража

23.07.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли кражу из гаража 42-летнего местного жителя.

Мужчина рассказал, что планировал сделать в доме ремонт, поэтому вынес мебель и технику в гараж. Спустя время он обнаружил, что кто-то украл холодильник. Сумма ущерба составила восемь тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 37-летний ранее судимый вологжанин. Его задержали.

«Злоумышленник сознался в содеянном, пояснив, что гуляя в Завокзальном районе, обратил внимание на гараж, на дверях которого висел незакрытый замок. Внутри он обнаружил холодильник и решил забрать его с собой, но не смог самостоятельно поднять. Выйдя на улицу, злоумышленник позвал на помощь прохожих мужчин, сказав им, что решил убраться в своем гараже и избавиться от старой техники», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Сдав холодильник в скупку, подозреваемый выручил 700 рублей, и потратил деньги на алкоголь. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: кража, гаражные воры, техника

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