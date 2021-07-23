За сутки в Вологодской области ликвидировали два лесных пожара

23.07.2021 [Общество]

В Вологодской области продолжают тушить восемь лесных пожаров на общей площади 731,2 гектара. Шесть из них локализованы. 

— Силами лесной охраны 23 июля 2021 года полностью ликвидированы два лесных пожара, действовавших на территории Вожегодского и Устюженского района. Площадь пожаров составила 146,6 га, — сообщает департамент лесного комплекса Вологодской области. 

Наиболее сложная обстановка по-прежнему в Верховажском районе. Там действует три лесных пожара общей площадью 630 га, один из которых локализован на площади 80 гектаров.

Тэги: лесные пожары

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