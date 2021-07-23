Пенсионерка из Вологды перевела мошенникам 200 тысяч рублей, желая заработать на вкладах

23.07.2021 [Происшествия]

83-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников.

«Пенсионерка рассказала, что в 2019 году сети Интернет разместила объявление о поиске дополнительного заработка. Позже ей позвонил неизвестный мужчина и, представившись работником биржи, предложил заработать на различных вкладах», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

С сентября 2019 года по июль 2021 года женщина через салоны сотовой связи отправляла различные суммы на счета, указанные злоумышленником. Общая сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей. Осознав, что она только тратит, а не получает прибыль, потерпевшая обратилась в полицию.

Тэги: дистанционное мошенничество, обман пенсионеров

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