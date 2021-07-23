В Вологде ищут пострадавших от рук воров-«гастролеров»

Вологодские полицейские раскрыли кражу денег к пенсионерки. 60-летняя женщина обратилась к правоохранителям и сообщила, что из комода в ее квартире пропали 260 тысяч рублей.

— Потерпевшая уверяла, что никто из ее родных взять деньги не мог. Женщина вспомнила, что накануне к ней приходил незнакомый мужчина и предлагал купить постельное белье, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сотрудники УМВД установили личности подозреваемых и задержали по дороге в Ярославль. Ими оказались дядя и племянник, оба из Ростовской области.

Выяснилось, что мужчины приехали в Вологду и под предлогом продажи постельного белья ходили по квартирам. В одной из квартир дверь открыла пожилая женщина. Гастролер предложил пенсионерке товар и начал рассказывать о выгоде покупки, в это время его подельник проник в квартиру и, обнаружив в комоде деньги, забрал их. Наличные подозреваемые спрятали в машине ВАЗ-2107.

Сейчас полицейские устанавливают причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории Вологодской, Ивановской и Ярославской областей. Если вы пострадали от действий этих мужчин, обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефонам в Вологде: 8 (8172) 76-30-14 или «02».

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная в крупном размере).