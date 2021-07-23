Более 50 тысяч абонентов «Ростелекома» в Вологодской области остались без интернета

Два повреждения на сетях «Ростелекома» выявлены в Вологодской области. Из-за них более 50 тысяч абонентов оператора остались без интернета.

Повреждения волоконно-оптической линии были выявлены 23 июля на участках Кириллов — Вологда и Вологда — Череповец. На место оперативно выехали аварийно-восстановительные бригады.

По предварительной версии, аварии произошли по вине сторонних организаций при проведении несогласованных земляных работ, сообщает Город Во.

Без связи остались 7 693 предприятий региона. Более 25 тысяч абонентов могут испытывать сложности с доступом к IP-телевидению и другим услугам связи.