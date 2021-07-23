Пенсионер из Нижнего Новгорода на самодельной яхте сел на мель под Череповцом

23.07.2021 [Происшествия]

Самодельную яхту с её 84-летним капитаном на борту сняли с мели череповецкие спасатели.

22 июля самодельное парусное судно «Гралица» село на мель у острова Карагач. Путешествовавший на этой яхте мужчина обратился за помощью к спасателям.

Капитаном оказался 84-летний пенсионер из Нижнего Новгорода. Спасателям он рассказал, что когда-то работал в Череповце на предприятии «ФосАгро» и полюбил эти места. 

– Сказал, что каждый год от бабушки убегает сюда. С Нижнего идет по Волге, выходит в Рыбинское, Суду. Он пришвартовался у Каргача, а ночью воду угнало, судно оказалось на мели. Попросил о помощи. С помощью спасательного катера сняли его с мели. Пенсионер продолжил путешествие, — рассказал cherinfo.ru Дмитрий Санакоев, директор спасательной службы Череповца.
 

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