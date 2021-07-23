Пенсионер из Нижнего Новгорода на самодельной яхте сел на мель под Череповцом

Самодельную яхту с её 84-летним капитаном на борту сняли с мели череповецкие спасатели.

22 июля самодельное парусное судно «Гралица» село на мель у острова Карагач. Путешествовавший на этой яхте мужчина обратился за помощью к спасателям.

Капитаном оказался 84-летний пенсионер из Нижнего Новгорода. Спасателям он рассказал, что когда-то работал в Череповце на предприятии «ФосАгро» и полюбил эти места.