Пенсионер из Нижнего Новгорода на самодельной яхте сел на мель под Череповцом

Самодельную яхту с её 84-летним капитаном на борту сняли с мели череповецкие спасатели.
22 июля самодельное парусное судно «Гралица» село на мель у острова Карагач. Путешествовавший на этой яхте мужчина обратился за помощью к спасателям.
Капитаном оказался 84-летний пенсионер из Нижнего Новгорода. Спасателям он рассказал, что когда-то работал в Череповце на предприятии «ФосАгро» и полюбил эти места.
– Сказал, что каждый год от бабушки убегает сюда. С Нижнего идет по Волге, выходит в Рыбинское, Суду. Он пришвартовался у Каргача, а ночью воду угнало, судно оказалось на мели. Попросил о помощи. С помощью спасательного катера сняли его с мели. Пенсионер продолжил путешествие, — рассказал cherinfo.ru Дмитрий Санакоев, директор спасательной службы Череповца.