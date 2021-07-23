На трассе в Сямженском районе загорелся лесовоз

Вечером 22 июля к пожарным села Сямжа поступило сообщение о ДТП. На 573 километре трассы Москва-Архангельск загорелся груженый лесом «КамАЗ».

— Прибывшие на место ДТП пожарные провели работы по уничтожению огня, охватившего моторный отсек и кабину автомобиля, провели профилактические работы по смыву топлива с дорожного полотна, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Водитель, как отмечается, не пострадал, но был осмотрен медиками приехавшей на место скорой помощи. Причины инцидента будут выяснять сотрудники ГИБДД.

Ранее NewsVo сообщал, что 12 мая на трассе Чекшино-Тотьма-Никольск, неподалеку от автозаправки у деревни Погорелово Тотемского района загорелась фура с пивом.