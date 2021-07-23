В Череповце вандалы повредили фигуру рысенка-талисмана у Ледового дворца

Вандалы оторвали руку с клюшкой у фигуры рысёнка Севы, талисмана хоккейного клуба "Северсталь". Скульптура была установлена у Ледового дворца 9 июля и простояла без повреждений менее двух недель.

Как сообщили порталу Город Че в пресс-службе УМВД по Череповцу, в полицию уже поступило заявление по данному факту, оперативная группа работает.

UPD: мэр Череповца Вадим Германов на своей странице в соцсети выложил запись с видеокамеры и сообщил, что клюшку Севы у вандалов охранникам дворца удалось отобрать.