Более 7,5 млрд рублей направят на ремонт трассы Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово

23.07.2021 [Общество]
Более 7,5 млрд рублей направят на ремонт трассы Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово

В ближайшие годы на ремонт дорог в Великоустюгском районе будет направлено более 8 млрд рублей. Такие цифры озвучили на градсовете под председательством губернатора, который прошел в Великом Устюге 22 июля, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области.  

Большую часть этих средств - более 7,5 млрд. руб. – планируется направить на ремонт федеральной трассы А-123 Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово. Так, в 2021 году будут проведены работы по устройству слоев износа на 73-78 км. и на участке от Великого Устюга до Красавино. Общая стоимость ремонта превысит 200 миллионов рублей.

В 2022 году, как только будут готовы все документы, стартуют масштабные работы на 99-143 км. стоимостью 4 млрд. руб. Ремонт участка 0-99 км. запланирован на 2023-2025 гг.

На ближайшие два года также запланированы ремонты на двух отрезках: между Тотьмой и Нюксеницей и в районе населённого пункта Полдарса.

«Самое главное, что в настоящее время согласован график производства проектно-сметной документации и подготовки к ремонтным работам. Наша задача – непрерывная работа с агентством «Росавтодор» по выделению необходимых средств на капитальный ремонт этой важной транспортной артерии. Я уверен, что в течение ближайших лет вся федеральная дорога будет приведена в нормативное состояние, что увеличит транспортную доступность Великого Устюга», - отметил губернатор области Олег Кувшинников.

За последние пять лет на ремонт дорог регионального значения в Великоустюгском районе было выделено около миллиарда рублей. Работы были проведены на 24 дорогах района, общая протяженность ремонта составила 42 километра.

«В этом году у нас запланированы работы на двух объектах – Копылово-Аристово и Великий Устюг-Палема-Луза, - рассказал и.о. начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта области Александр Максимов. – На последующие периоды предлагаем в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» провести ремонт на дорогах «Великий Устюг-Лодейка протяженностью 18,2 километра. Эти работы можно разбить на два этапа – 2023 и 2024 годы. Объем требуемых инвестиций - 310 миллионов рублей. И также выполнить замену асфальтобетонного покрытия на дороге Новатор-Подсосенье-Шиленга в 2023 году. Работы оцениваются в 146 миллионов рублей».

Отдельно на заседании был поднят вопрос ремонта дорог в населенных пунктах района в рамках проекта «Улицы центральных усадеб, районов и поселений», который инициировали депутаты фракции «Единая Россия».

Так, в ходе рабочего выезда в Красавино участники Градсовета оценили качество работ на улице Кооперативной, которая изначально была в асфальтобетонном исполнении, а в последнее время превратилась в грунтовку. Местные жители настояли на ее ремонте на предыдущем Градсовете. Тогда было принято решение включить часть Кооперативной – 565 метров - в план ремонта на 2021 год.

На встрече председателя Законодательного собрания области Андрея Луценко с жителями Великоустюгского района активисты предложили продолжить работы на улице Кооперативной и в следующем году.

«Мы обсудили очень много вопросов в жителями района, в том числе и состояние улично-дорожной сети. Жители Красавино попросили продолжить ремонт Кооперативной. Мы провели расчеты, и на реализацию второго этапа потребуется порядка 13 миллионов рублей, - рассказал спикер областного парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко. - Кроме того, мы обсудили состояние северного подъезда к Красавино. Его однозначно нужно ремонтировать. Протяженность дороги 3,5 километра, цена вопроса около 60 миллионов рублей. Я прошу поддержать эти предложения».

Активисты также попросили Луценко поддержать на Градсовете ремонт в 2022 году участка улицы Лермонтова длиной в 490 метров в поселке Кузино и улицы Военных курсантов в Великом Устюге, протяженностью 1,2 километра. На эти два объекта необходимо дополнительно более 48 млн. руб.

Все предложения в части ремонта дорог, строительства новых объектов, обеспечения безопасности участников дорожного движения были единогласно поддержаны участниками градсовета. 

Тэги: ЗСО
Фото пресс-службы ЗСО

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