Череповчанка Валерия Соколова стала победительницей Чемпионата Евразии по конной выездке

Череповчанка Валерия Соколова одержала победу в командных соревнованиях на Чемпионате Евразии по конной выездке.

Соревнования стартовали накануне в Загородном комплексе Maxima Park в Московской области. Российский квартет Наталия Синильникова и лошадь Вентура, Наталия Шацкая и Федерико Грегориус, Валерия Соколова и Санта Флёр, Анастасия Кравцова и Бабулу стали победителями в Малом призе по выезде, в командном зачете. Второе место заняла Сборная Киргизии.

В личном зачете Малого приза череповчанка Валерия Соколова и её конь Санта Флёр заняли третье место.