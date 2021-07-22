На Козицинском кладбище в Вологде не хватает стандартных мест

В соцсетях появилась информация о том, что на Козицинском кладбище в Вологде начали хоронить людей в промежутках между могилами, в местах, где раньше были дорожки.

— Козицинское кладбище значительно отличалось от Пошехонского наличием асфальтированных дорог и дорожек. Но теперь и на дорожках начали захоранивать и людям, приехавшим проведать родственников придётся проходить к могилам уже не по асфальту, а по грязи после дождя, — пишет Юрий Кутырёв.

Фото Юрия Кутырева

В пресс-службе городской администрации корреспонденту NewsVo подтвердили, что кладбищу требуется «реконструкция, связанная с увеличением количества мест».

— На июньский сессии Вологодской городской Думы выделены финансовые средства для реконструкции нового Козицинского кладбища с увеличением его площади на 7.5 га. В настоящее время МКУ «Градостроительный центр города Вологды» проводит конкурсные процедуры для определения подрядчика на выполнение строительных работ. До выполнения работ по расширению кладбища МКУ «Ритуал» используются возможные резервы для проведения захоронений, при этом обязательно сохраняется возможность прохода к существующим захоронениям, — сообщили NewsVo в пресс-службе.

Как ранее сообщал NewsVo, начать строительство нового кладбища в Вологде власти обещали «не раньше 2019, но и не позднее 2020 года». На проектирование нового городского кладбища из бюджета областной столицы было потрачено 4 500 000 рублей. Интересен и тот факт, что проект разработала фирма, учредителем которой является город Вологда.

В декабре 2017 года в администрации города говорили, что ресурсы действующего кладбища будут выработаны уже в конце 2019 года.