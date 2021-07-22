На Козицинском кладбище в Вологде не хватает стандартных мест

22.07.2021 [Общество]
На Козицинском кладбище в Вологде не хватает стандартных мест

В соцсетях появилась информация о том, что на Козицинском кладбище в Вологде начали хоронить людей в промежутках между могилами, в местах, где раньше были дорожки.

— Козицинское кладбище значительно отличалось от Пошехонского наличием асфальтированных дорог и дорожек. Но теперь и на дорожках начали захоранивать и людям, приехавшим проведать родственников придётся проходить к могилам уже не по асфальту, а по грязи после дождя, — пишет Юрий Кутырёв. 

Фото Юрия Кутырева

В пресс-службе городской администрации корреспонденту NewsVo подтвердили, что кладбищу требуется «реконструкция, связанная с увеличением количества мест».

— На июньский сессии Вологодской городской Думы выделены финансовые средства для реконструкции нового Козицинского кладбища с увеличением его площади на 7.5 га. В настоящее время МКУ «Градостроительный центр города Вологды» проводит конкурсные процедуры для определения подрядчика на выполнение строительных работ. До выполнения работ по расширению кладбища МКУ «Ритуал» используются возможные резервы для проведения захоронений, при этом обязательно сохраняется возможность прохода к существующим захоронениям, — сообщили NewsVo в пресс-службе. 

Как ранее сообщал NewsVo, начать строительство нового кладбища в Вологде власти обещали «не раньше 2019, но и не позднее 2020 года». На проектирование нового городского кладбища из бюджета областной столицы было потрачено 4 500 000 рублей. Интересен и тот факт, что проект разработала фирма, учредителем которой является город Вологда.  

В декабре 2017 года в администрации города говорили, что ресурсы действующего кладбища будут выработаны уже в конце 2019 года.

Тэги: кладбище, смертность

ТОП НЕДЕЛИ

Специалисты изучают самоизливавшуюся скважину в Белозерске для судебной экспертизы
В Вологде ураганом повалило деревья и сорвало крышу с гаража
В Вологодской области коронавирус подтвердился у 0,5% вакцинированных
На Лисицинском карьере под Вологдой будут дежурить спасатели
В реанимациях моногоспиталей Вологды и Череповца нет ни одного привитого от коронавируса пациента
Вытегорским полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного тракториста
В Кириллове велосипедист попал под колеса авто и погиб
В Вологде с 21 июля закроют парковку у стадиона «Динамо»
Пятилетний мальчик, погибший в ДТП в Москве, приехал с родителями из Череповца
Полуразрушенный храм на территории Введенского кладбища в Вологде официально передали РПЦ

Похожие новости

Находящегося в федеральном розыске мужчину заметили на кладбище в Череповце и задержали

Череповецкий участковый прибыл на кладбище, чтобы раскрыть кражу ограждений, и увидел убегающего мужчину

1534
0

Мэрия Череповца приняла постановление о захоронении трупов в военное время

Специальные места определены на кладбище №5

13101
0

Укравшего могильную ограду череповчанина приговорили к трем годам колонии

Суд присоединил к нынешнему приговору неотбытое наказание за другое преступление

1854
0

Череповчанин похищал могильные ограды и сдавал в металлолом

Причем изначально он пришел на кладбище, чтобы найти выпивку

1021
0

Останки пропавшего без вести красноармейца из Великоустюгского района обнаружили в Нидерландах

Алексей Егорович Пожарищенский умер в лагере военнопленных

2034
0

На кладбище в Череповце задержали двух торговцев наркотиками

22-летний и 27-летний молодые люди купили запрещенные вещества в интернете и собирались сбывать их через тайники-"закладки"

1337
0

В Липином Бору произошел пожар на муниципальном кладбище

Загорелись венки на двух могилах

1323
0

В Череповце задержали водителя, который пьяный в Троицу ездил по кладбищу

Инцидент произошел на муниципальном кладбище №4, полицейским мужчина рассказал, что искал могилу матери

1312
0

В Череповце на 967 мест расширили городское кладбище №1

Увеличили территорию старейшего кладбища на улице Городского Питомника

1863
0

В Чагоде половодьем затопило кладбище

Всего на территории района в зоне подтопления остается 71 придомовая территория с населением 181 человек

5180
0

Аукцион на разработку проекта нового кладбища выиграла фирма, принадлежащая администрации Вологды

Само строительство отложено еще на год

9718
3

В Великом Устюге после наводнения размыло кладбище

Захоронение размыло откаченной из города водой, которую сливали под берег. За день из-под земли извлекли около пятнадцати костей и черепов

5947
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На Козицинском кладбище в Вологде не хватает стандартных мест
МегаФон в Вологодской области «разогнал» скорости интернета
В Лисицинском карьере нашли ящик с патронами и банку пороха
Семья Малафеевских из Нюксенского района выиграла конкурс «Семья года»
Мошенник по телефону убедил вологжанку взять два кредита и отправить ему деньги
Бюджет Вологды пополнился на 190 млн рублей
Двое пьяных вологжан угнали машину, чтобы съездить в магазин
 
09.07.2021 [Общество]

Череповчанка потеряла дочь и не может добиться ответа у врачей, можно ли было ее спасти

4882
0
22.07.2021 [БлогоVO]

Вырубка нескольких берез на Советском проспекте породила волну вопросов у горожан. И мы хотим задать эти же вопросы инициатору «кронирования»

118
0
21.07.2021 [Обзор Прессы]

Архитектор Иван Магарёв: «Памятник архитектуры важно приспособить под современное использование, сохранив его историю»

401
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика