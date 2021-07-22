В Лисицинском карьере нашли ящик с патронами и банку пороха

22.07.2021 [Происшествия]

В Лисицинском карьере вблизи деревни Снасудово 20-летний вологжанин нашёл металлический ящик с патронами и банку пороха.

«Найденные боеприпасы были направлены на экспертизу, по результатам которой установлено, что в ящике находился 461 патрон различного калибра, а в металлической банке был идентифицирован дымный порох общей массой 142 гр.», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Молодой человек пояснил, что приехал на карьер отдохнуть с друзьями. Ящик и банку он нашёл приблизительно в трёх метрах от берега. Все находки сданы сотрудникам Росгвардии.

Тэги: боеприпасы, находки, Росгвардия

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