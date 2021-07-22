Семья Малафеевских из Нюксенского района выиграла конкурс «Семья года»

Сергей Ильич и Валентина Алексеевна Малафеевские из деревни Большие Ивки Нюксенского района признаны победителями в номинации «Золотая семья» всероссийского конкурса «Семья года».

Как сообщает пресс-служба правительства Вологодской области, Малафеевские всю жизнь проработали в колхозе «Трактор». Сергей Ильич пришел в колхоз после армии и всю жизнь работал на сельскохозяйственной технике. Он трижды «Ударник пятилетки», награжден медалями «За преобразованье Нечерноземья РСФСР» и «Ветеран труда».

Валентина Алексеевна была агрономом, прошла путь от рядовой колхозницы до председателя колхоза. Неоднократно избиралась депутатом сельского поселения, являлась членом президиума районного совета ветеранов, председателем первичной ветеранской организации. Награждена многочисленными наградами за добросовестный труд, медалями материнства I и II степени.

Супруги Малафеевские воспитали шестерых детей, сегодня в их большой семье 13 внуков и одна правнучка. 8 мая 2021 года Сергей Ильич и Валентина Алексеевна отпраздновали 50-летие совместной жизни. Супруги до сих пор ведут большое хозяйство: держат кур, поросят, овец, корову, работают на пасеке и приусадебном участке.

Торжественная церемония для победителей и призеров конкурса «Семья года» пройдет в Москве осенью.