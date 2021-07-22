Мошенник по телефону убедил вологжанку взять два кредита и отправить ему деньги

49-летняя вологжанка стала жертвой мошенников.

Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции. Собеседник сказал, что кто-то оформил на потерпевшую кредит.

«Для закрытия займа необходимо проследовать в банк, оформить кредит на большую сумму и перевести все на указанные правоохранителем счета. Потерпевшая согласилась и оформила два кредита в разных банках на суммы 950 тысяч и 300 тысяч рублей, а после перевела все на указанные мошенником счета», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Осознав, что её обманули, женщина написала заявление в полицию.