Бюджет Вологды пополнился на 190 млн рублей

22.07.2021 [Общество]
Бюджет Вологды пополнился на 190 млн рублей

22 июля на сессии Гордумы Вологды были внесены изменения в бюджет областной столицы. 

Так, город получил 100 млн рублей из областного бюджета на на ремонт тротуаров. Инициативу озвучил губернатор Олег Кувшинников в канун Дня города.

— Департаменту городского хозяйства предстоит оперативно провести конкурсные процедуры, чтобы подрядчики успели выполнить работы до конца сезона. Я напомню, что ранее по проекту «Городские тротуары», который был инициирован фракцией «Единая Россия» в Законодательном Собрании, Вологде было направлено 70 миллионов. В перечне работ — 24 участка. Сейчас они в разной степени готовности, но все будут приведены в порядок в срок до 10 октября, — отметил по итогам сессии глава города Вологды Юрий Сапожников.

Кроме того, депутаты внесли изменения в положение о порядке освобождения земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества. На добровольный демонтаж объекта, если он мешает проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ, владельцу теперь дается четыре дня. Срок исчисляется со дня опубликования соответствующего постановления в газете «Вологодские новости».

Тэги: гордума

ТОП НЕДЕЛИ

Специалисты изучают самоизливавшуюся скважину в Белозерске для судебной экспертизы
В Вологде ураганом повалило деревья и сорвало крышу с гаража
В Вологодской области коронавирус подтвердился у 0,5% вакцинированных
На Лисицинском карьере под Вологдой будут дежурить спасатели
В Вологде закроют движение по мосту через Шограш в Осаново
В реанимациях моногоспиталей Вологды и Череповца нет ни одного привитого от коронавируса пациента
Вытегорским полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного тракториста
В Кириллове велосипедист попал под колеса авто и погиб
В Вологде с 21 июля закроют парковку у стадиона «Динамо»
Пятилетний мальчик, погибший в ДТП в Москве, приехал с родителями из Череповца

Похожие новости

В Вологодской области предлагают обновить программу привлечения кадров в медицину

Инициативы фракции "Единая Россия" обсудили на площадке Вологодской городской думы

2247
0

В Вологде медики смогут оформить льготную ипотеку на строящееся жилье

Ранее такой возможностью специалисты могли воспользоваться только при покупке готовых квартир

1295
0

Медицинскую ассоциацию создали в Вологде

В нее вошли представители бюджетных и частных медицинских учреждений региона

1632
0

Депутата Гордумы Вологды Владимира Корытина обвиняют в покушении на мошенничество

По данным NewsVo, речь идет о Владимире Корытине. Он пообещал находящемуся под следствием бизнесмену «договориться» с правоохранителями о решении его проблем.

5901
0

В Череповце изменили официальное название города

Такое решение приняли депутаты Гордумы

4553
0

В Вологде предлагают изменить официальное название города

Вместо «муниципальное образование «Город Вологда» предлагается использовать «городской округ Вологда»

6403
0

В Вологде учредили медаль имени мецената Христофора Леденцова

Ее будут вручать «За поддержку науки, образования, культуры и инноваций»

1342
0

Депутаты Гордумы Вологды проголосовали за установление публичного сервитута на участки по улице Ярославской

Эти участки властям необходимы для проезда техники к месту строительства детского сада в зеленой зоне, против которого выступают местные жители

4790
0

Вопрос об установлении сервитута на участок возле домов по улице Ярославской в Вологде вынесут на сессию Гордумы

По информации защитников сквера, этот вопрос могут рассмотреть уже на ближайшей сессии, 17 сентября, однако официально это  в Гордуме нам не подтвердили

3431
0

Кандидат от КПРФ намерен оспорить результаты выборов депутата Гордумы в Череповце

Алексей Кощеев говорит о многочисленных нарушениях, допущенных в ходе голосования, в том числе досрочного

1466
0

Новым депутатом Гордумы Череповца стал единоросс Михаил Колбиченков

Он набрал 53,56% голосов

2706
0

«И автомобиль не мой, и за рулем - не я». Депутат Алексей Коновалов прокомментировал видео с нарушением скорости

Несмотря на то, что запись появилась на его странице в соцсети, депутат назвал её "уткой".

17755
6

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

МегаФон в Вологодской области «разогнал» скорости интернета
В Лисицинском карьере нашли ящик с патронами и банку пороха
Семья Малафеевских из Нюксенского района выиграла конкурс «Семья года»
Мошенник по телефону убедил вологжанку взять два кредита и отправить ему деньги
Бюджет Вологды пополнился на 190 млн рублей
Двое пьяных вологжан угнали машину, чтобы съездить в магазин
233 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
 
09.07.2021 [Общество]

Череповчанка потеряла дочь и не может добиться ответа у врачей, можно ли было ее спасти

4866
0
22.07.2021 [БлогоVO]

Администрация Череповецкого района: «По оценке специалиста, дороги в с. Шухободь находятся в удовлетворительном состоянии»

59
0
21.07.2021 [Обзор Прессы]

Архитектор Иван Магарёв: «Памятник архитектуры важно приспособить под современное использование, сохранив его историю»

362
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика