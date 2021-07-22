Бюджет Вологды пополнился на 190 млн рублей

22 июля на сессии Гордумы Вологды были внесены изменения в бюджет областной столицы.

Так, город получил 100 млн рублей из областного бюджета на на ремонт тротуаров. Инициативу озвучил губернатор Олег Кувшинников в канун Дня города.

— Департаменту городского хозяйства предстоит оперативно провести конкурсные процедуры, чтобы подрядчики успели выполнить работы до конца сезона. Я напомню, что ранее по проекту «Городские тротуары», который был инициирован фракцией «Единая Россия» в Законодательном Собрании, Вологде было направлено 70 миллионов. В перечне работ — 24 участка. Сейчас они в разной степени готовности, но все будут приведены в порядок в срок до 10 октября, — отметил по итогам сессии глава города Вологды Юрий Сапожников.

Кроме того, депутаты внесли изменения в положение о порядке освобождения земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества. На добровольный демонтаж объекта, если он мешает проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ, владельцу теперь дается четыре дня. Срок исчисляется со дня опубликования соответствующего постановления в газете «Вологодские новости».