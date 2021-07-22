Ударившая собутыльника отвёрткой жительница Вохтоги получила условный срок

В Грязовецком районе суд вынес приговор 45-летней местной жительнице, признанной виновной в причинении тяжкого вреда здоровью собутыльника.

Инцидент произошёл в квартире потерпевшего на улице Пролетарской в посёлке Вохтога вечером 7 апреля 2021 года. Подсудимая поссорилась с мужчиной и нанесла ему не менее пяти ударов отвёрткой в область груди и живота.

Женщина признала вину и пояснила, что не хотела убивать пострадавшего. Тот в свою очередь рассказал, что они с обвиняемой выпивали, а потом он уснул. Проснулся около 4 утра в крови и чувствовал боль.

Осуждённой назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.