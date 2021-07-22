Ударившая собутыльника отвёрткой жительница Вохтоги получила условный срок

22.07.2021 [Происшествия]

В Грязовецком районе суд вынес приговор 45-летней местной жительнице, признанной виновной в причинении тяжкого вреда здоровью собутыльника.

Инцидент произошёл в квартире потерпевшего на улице Пролетарской в посёлке Вохтога вечером 7 апреля 2021 года. Подсудимая поссорилась с мужчиной и нанесла ему не менее пяти ударов отвёрткой в область груди и живота.

Женщина признала вину и пояснила, что не хотела убивать пострадавшего. Тот в свою очередь рассказал, что они с обвиняемой выпивали, а потом он уснул. Проснулся около 4 утра в крови и чувствовал боль.

Осуждённой назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Тэги: пьянка, вред здоровью, приговор

ТОП НЕДЕЛИ

Специалисты изучают самоизливавшуюся скважину в Белозерске для судебной экспертизы
В Вологде ураганом повалило деревья и сорвало крышу с гаража
В Вологодской области коронавирус подтвердился у 0,5% вакцинированных
На Лисицинском карьере под Вологдой будут дежурить спасатели
В Вологде закроют движение по мосту через Шограш в Осаново
В реанимациях моногоспиталей Вологды и Череповца нет ни одного привитого от коронавируса пациента
Вытегорским полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного тракториста
В Кириллове велосипедист попал под колеса авто и погиб
В Вологде с 21 июля закроют парковку у стадиона «Динамо»
Пятилетний мальчик, погибший в ДТП в Москве, приехал с родителями из Череповца

Похожие новости

Устюжанин получил полтора года условно за угон чужой «Газели»

Он залез в незапертую машину, чтобы съездить в магазин

565
0

Грязовчанин получил условный срок за поджог собственной квартиры

28 февраля пьяный мужчина облил пол горючей жидкостью, поджёг его и ушёл

1250
0

В Великоустюгском районе пьяный юноша разбил окна в ДК

Теперь ему грозит уголовное наказание за вандализм

1022
0

Пьяный череповчанин устроил дебош в ломбарде

Его задержали сотрудники Росгвардии

1469
0

Избившего жену череповчанина арестовали на 10 суток

Мужчина был пьян

529
0

В Харовске осудили 29-летнего мужчину, избившего бабушку

Ему назначено наказание в виде года и семи месяцев колонии строгого режима

933
0

Сокольчанин получил два года колонии за кражу телефона из сумки знакомой

Он пошёл провожать потерпевшую, обнял её и незаметно вытащил телефон

740
0

В Вологде пенсионер подозревается в убийстве сына

Инцидент произошёл в комнате общежития на улице Медуницинской днём 4 июля

1316
0

Вологжанин получил 8,5 лет колонии за убийство знакомого, который пустил его к себе жить

Годом ранее мужчина украл у погибшего 130 тысяч рублей

922
0

Череповчанин сорвал золотые цепочки с шеи собутыльницы и украл несколько колец из её квартиры

К моменту задержания мужчина успел продать украшения и потратить деньги на выпивку

1155
0

Никольчанин из ревности облил сожительницу кипятком

Инцидент произошёл 8 марта 2021 года. Суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, а также краже и незаконном хранении боеприпасов, и приговорил к четырём годам колонии

948
0

В Вологде служебная собака помогла задержать подозреваемую в краже денег

Женщина была в гостях у знакомого и похитила из его кошелька 12 тысяч рублей

3474
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

МегаФон в Вологодской области «разогнал» скорости интернета
В Лисицинском карьере нашли ящик с патронами и банку пороха
Семья Малафеевских из Нюксенского района выиграла конкурс «Семья года»
Мошенник по телефону убедил вологжанку взять два кредита и отправить ему деньги
Бюджет Вологды пополнился на 190 млн рублей
Двое пьяных вологжан угнали машину, чтобы съездить в магазин
233 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
 
09.07.2021 [Общество]

Череповчанка потеряла дочь и не может добиться ответа у врачей, можно ли было ее спасти

4866
0
22.07.2021 [БлогоVO]

Администрация Череповецкого района: «По оценке специалиста, дороги в с. Шухободь находятся в удовлетворительном состоянии»

59
0
21.07.2021 [Обзор Прессы]

Архитектор Иван Магарёв: «Памятник архитектуры важно приспособить под современное использование, сохранив его историю»

362
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика