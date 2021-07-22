В Вологодском районе задержали наркокурьера с полкило мефедрона

В Вологодском районе сотрудники ФСБ задержали 28-летнего жителя области, подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

При себе у него было 554 грамма наркотического средства мефедрон, которое он забрал из тайника-закладки.

«Запрещенное вещество предназначалось для сбыта мелкими партиями наркопотребителям г. Вологды», — сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд заключил задержанного под стражу.