В Вологодском районе задержали наркокурьера с полкило мефедрона

22.07.2021 [Происшествия]

В Вологодском районе сотрудники ФСБ задержали 28-летнего жителя области, подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

При себе у него было 554 грамма наркотического средства мефедрон, которое он забрал из тайника-закладки.

«Запрещенное вещество предназначалось для сбыта мелкими партиями наркопотребителям г. Вологды», — сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд заключил задержанного под стражу.

Тэги: наркотики, курьеры, ФСБ
Фото пресс-службы УФСБ по Вологодской области

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