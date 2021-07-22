Вологжане могут обучиться IT-профессиям при финансовой поддержке государства

Государство компенсирует половину стоимости обучения IT-профессиям гражданам России старше 16 лет, которые уже имеют образование не ниже среднего профессионального. Получение новой профессии за половину стоимости стало возможно в рамках проекта «Цифровые профессии», который реализует Минцифры России в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

На сайте проекта уже открыта запись на программы, обучение по которым начнется в августе.

Таким образом россияне смогут освоить профессии тестировщика, веб-дизайнера, веб-аналитика, 1С-программиста и другие, оплатив половину стоимости обучения.

– Сегодня специалисты из разных областей видят востребованность цифровых компетенций и хотят попробовать себя в ИТ-сфере, изучить новые технологии. Для таких граждан в этом году стартовала программа компенсации половины затрат на обучение в образовательных учреждениях и крупных компаниях. Это один из инструментов, с помощью которого мы сможем решить вопрос дефицита кадров. Напомню, что государство также ежегодно увеличивает количество бюджетных мест в вузах по ИТ-специальностям, тем самым расширяя возможность получения основного образования по востребованному направлению», — сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.

В рамках проекта образовательные организации открыли запись на направления: «Разработка мобильных приложений», «Java-разработчик», «Промышленная разработка приложений на JavaScript», «Бизнес аналитик в ИТ», «Product manager мобильного приложения», «Тестирование ПО на Java и Python», «1С-разработчик», «Веб-аналитика», «Linux и инструменты DevOps» и другие.

– Слушатели смогут приступить к обучению после выбора программы в каталоге и оплаты 50% стоимости курса в соответствии с договором, – поясняет пресс-служба правительства Вологодской области.

Сообщается, что в подобном проекте в прошлом году обучение прошли 604 жителя Вологодской области.

Оператор проекта — Университет 2035 — продолжает отбор программ и прием заявок от образовательных организаций на сайте profidigital.ru/programs. До конца года в списке проекта должно появиться более 100 новых программ.