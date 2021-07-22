Футболисты «Динамо-Вологда» чуть не упустили победу в игре против «Ростова Великого»

21 июля прошли матчи 11 тура первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо». При этом футбольный клуб «Динамо-Вологда» проводил уже 12-й матч в этом Первенстве.

Вологодские футболисты на выезде встречались с «Ростовом Великим» из одноименного города. Ведя в счете 3:0 к 51-й минуте матча, вологжане чуть не упустили победу, пропустив два мяча за оставшееся время. Но всё-таки удержали победу со счетом 3:2. Голами у победителей отметились Кирилл Корепов, который проводил свой первый матч за вологодскую команду, Владислав Беляев и Семён Финашин.

Сборная Вологодской области, ФК «Череповец-СШОР Витязь», тоже в гостях, разгромил ярославский ЦПЮФ «Шинник 2004» со счётом 4:0. Все мячи были забиты после перерыва. Хет-трик у "желто-черных" оформил Антон Балашов, ещё один мяч ярославцы забили в свои ворота, завершив собственный разгром на 79-й минуте матча.

Вологодская и череповецкая команды сейчас занимают две первых строчки в турнирной таблицы Первенства МФФ «Золотое кольцо». У вологжан 33 очка, у череповчан - 28. Следом с большим отрывом идёт «Шинник М.» из Ярославля. В следующем туре, 28 июля, «Динамо-Вологда» отправится в Вышний Волочек, к «Волочанину». А ФК «Череповец - СШОР Витязь» поедет в Ростов.